اونلاين | المزاد يشتعل على ضم عمر خريبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزاد يشتعل على ضم عمر خريبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت المنافسة على ضم مهاجم نادي الهلال السعودي (عمر خربين) حيث يمتلك اللاعب أكثر من عرض من أجل الرحيل ولم يحسم اللاعب موقفه بشأن الرحيل أم الإستمرار مع أزرق العاصمة.

وكشفت تقارير صحفية في جدة صباح اليوم عن تلقى المهاجم السوري الدولي صاحب الخامسة والعشرين عامًا عرضين من الدوري الإماراتي وعرضًا من الدوري الصيني ولكن اللاعب رفض الإفصاح عن الفرق التي تتفاوض معه.

الجدير بالذكر أن المهاجم الدولي السوري عمر خربين قد انتقل في يناير الماضي إلى نادي بيراميدز المصري لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة وقد عاد مرة أخرى إلى نادي الهلال السعودي بعد إنتهاء الإعارة.