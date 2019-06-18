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مونديال السيدات: منتخب ألمانيا يحقق العلامة الكاملة

أنهى منتخب سيدات ألمانيا دور المجموعات في مونديال فرنسا لكرة القدم النسائية بتحقيق العلاقة الكاملة، موجهاً إنذاراً شديد اللهجة إلى باقي منافسيه في البطولة. المنتخب الألماني يبحث عن تحقيق لقب ثالث بعد لقبي 2003 و2007.

حافظ المنتخب الألماني على العلامة الكاملة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات وحقق انتصاره الثالث على التوالي اليوم الاثنين (17 حزيران/ يونيو 2019) في المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة. فقد سحقت سيدات ألمانيا منتخب جنوب أفريقيا 4 / صفر في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة.

وعزز المنتخب الألماني صدارته للمجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية ووجه إنذاراً شديد اللهجة إلى باقي منافسيه في البطولة؛ فيما ودع منتخب جنوب أفريقيا البطولة صفر اليدين حيث مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وظل قابعاً في قاع المجموعة.

وحسم المنتخب الألماني المباراة تماماً في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلتها ميلاني ليوبولتس وسارة دابريتس وألكسندرا بوب في الدقائق 14 و29 و40. وفي الشوط الثاني، أضافت لينا ماغول الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 58.

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وكان المنتخب الألماني ضمن التأهل للدور الثاني قبل مباراة اليوم ولكنه كان بحاجة إلى التعادل على الأقل في مباراة اليوم لضمان صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة بين منتخبي إسبانيا والصين والتي أقيمت في نفس التوقيت.

وبلغت إسبانيا والصين الدور ثمن النهائي مونديال السيدات في كرة القدم، وذلك بتعادلهما السلبي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للنسخة الثامنة من النهائيات التي تستضيفها فرنسا. ولحقت إسبانيا والصين بألمانيا.

ورفعت ألمانيا الباحثة عن لقبها الثالث بعد عامي 2003 و2007 (حلت وصيفة عام 1995 أيضاً)، رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 5 عن كل من إسبانيا والصين، فيما أنهت جنوب إفريقيا مشاركتها الأولى في النهائيات دون نقاط وبهدف واحد مقابل 8 في شباكها.

وتلتقي ألمانيا في ثمن النهائي مع ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، فيما تلعب إسبانيا مع متصدر المجموعة السادسة (تأهلت الولايات المتحدة والسويد مع 6 نقاط لكل منهما قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة الخميس). أما الصين، فعليها أن تنتظر نتائج المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستتأهل كثالثة مجموعاتها، لمعرفة من سيكون خصمها في ثمن النهائي.