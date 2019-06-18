شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر 4 مواهب شابة تنتظر التألق في أمم أفريقيا 2019: تونسي يتصدر القائمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق نسخة 2019 عن كأس أمم أفريقيا التي تختضنها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، وذلك في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري.
وستشهد النسخة المقبلة من الكان «2019» وجود 4 لاعبين لم يتموا عامهم الـ 19، ساعيين في اثبات وجودهم وجدراتهم بالمشاركة الدولية مع منتخب بلادهم في الحدث القاري الكبير.
1 – التونسي مارك لامتي
مدافع بايرليفركوزن الألماني، والذي يبلغ من العمر 18 عاماً و5 أشهر، حيث خاض اللاعب مباراة دولية وحدية بقميص منتخب نسور قرطاج.
2 – ايميدار فييرا «غينيا الاستوائية»
حارس منتخب غينيا الاستوائية إيميدار فييرا سا، هو ثاني أصغر لاعب ضمن قوائم المنتخبات المشاركة في كان 2009 بمصر، يبلغ من العمر 18 عاماً و10 أشهر، ويلعب في نادي محلي يحمل اسم ديسبورتيفا، ولم يشارك في أي مباراة دولية من قبل.
3 –البوروندي أميسي
محمد أميسي هو ثالث أسغر لاعبي أمم أفريقيا نسخة 2019، ويلعب بصفوف المنتخب البوروندي في مركز قلب الهجوم، ويبلغ من العمر 18 عاماً و10 أشهر، ويلعب لنادي بريدا الهولندي.
4 – البنينين كوسي
لاعب خط وسط منتخب بنين رودريجو كوسي، يأتي في المرتبة الرابعة من حيث الأصغر في أمم أفريقيا 2019، حيث سيكمل عامه الـ 19 في الحادي عشر من يوليو المقبل، ويلعب بصفوف الأفريقي التونسي.
الجدير بالذكر أن أصغر لاعبي منتخب مصر في النسخة المقبلة هو مدافع الاسماعيلي باهر المحمدي، صاحب الـ 22 عاماً و7 أشهر، يليه عماد نبيل «دونجا» نجم وسط بيراميدز صاحب الـ 23 عاماً وشهرين.
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