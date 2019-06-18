شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «فيفا» بعد اعتقال «بلاتيني» على خلفية قضايا فساد مونديال قطر 2022 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إنه ملتزم بالتعاون مع التحقيقات في أعقاب اعتقال رئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا» السابق، ميشيل بلاتيني، في فرنسا، فيما يتعلق بتحقيق فساد في منح قطر استضافة كأس العالم 2022.
وأضاف «فيفا» أنه على علم بالتقارير المتعلقة ببلاتيني، لكنه لا يملك تفاصيل التحقيقات الفرنسية.
وبصفته رئيسا لـ«يويفا» كان بلاتيني نائبا لرئيس الـ«فيفا» السابق جوزيف بلاتر، وكان له صوت في اختيار مستضيفي المونديال.
وقال «فيفا»: «نجدد التزامنا الكامل بالتعاون مع السلطات في أي بلد من العالم يجري فيه تحقيقات متعلقة بأنشطة كرة القدم».
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