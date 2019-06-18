إنتر ميلان على أعتاب ضم نجم هيرتا برلين

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من إبرام صفقة من الدوري الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الإنتر توصل لاتفاق بالفعل مع فالينتينو لازارو، لاعب وسط هيرتا برلين الألماني، لضمه هذا الصيف.

وأكدت الشبكة أن هيرتا برلين بات مستعدًا للموافقة على رحيل الدولي النمساوي، صاحب الـ23 عامًا، حال تلقيه عرضًا يبلغ 25 مليون يورو.

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ويرتبط لاعب الوسط الشاب بعقد مع نادي العاصمة الألمانية حتى صيف 2021.

ويسعى أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري، لتدعيم صفوف فريقه بعناصر قوية، قبل انطلاق غمار الموسم القادم، لاسيما مع مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تأهل إنتر ميلان، لدوري أبطال أوروبا، بعدما حل رابعا في الدوري الإيطالي، برصيد 64 نقطة.