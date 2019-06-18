الأرجنتين وباراجواي.. مفترق طرق في مشوار كوبا أمريكا

يسعى منتخبا الأرجنتين وباراجواي لتجاوز البداية السيئة لهما في كوبا أمريكا بالبرازيل، حين يلتقيان في مباراة ذات أهمية كبيرة الأربعاء من أجل التأهل لربع النهائي، بملعب ميريراو بمدينة بيلو هوريزونتي في ثاني جولات المجموعة الثانية.

وخسر رفاق ليونيل ميسي السبت أولى مبارياتهم على يد كولومبيا بنتيجة 0-2، بينما سقط الـ(ألبيروخا) الأحد في فخ التعادل 2-2 مع قطر، رغم التقدم في النتيجة بهدفين.

ويجبر الأداء المبهر من جانب منتخب كولومبيا والمفاجأة التي فجرها الفريق العربي كل من الأرجنتينيين والباراجوائيين، على بذل قصارى جهدهما لتحقيق نتيجة إيجابية الأربعاء، كي لا يجدا نفسيهما يودعان البطولة من دور المجموعات.

وفي محاولة منه للتقليل من شأن الهزيمة أمام كولومبيا، قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني السبت: "لا تزال هناك مباراتان في دور المجموعات، وإذا فزنا بهما فسنتأهل إلى المرحلة التالية".

وجاءت تصريحات ميسي في نفس الاتجاه حين قال إنه يجب طي الصفحة "والتفكير فيما هو مقبل".

وأضاف مهاجم البارسا: "لا تزال أمامنا فرصا كبيرة. فلنرفع رؤوسنا الآن ونواصل. ينبغي علينا حاليا التحرك خطوة بخطوة. ستكون مواجهة باراجواي حاسمة".

وربما يدفع سكالوني في التشكيل الأساسي بميلتون كاسكو بدلا من الظهير الأيمن رينزو سارابيا، ولاعب الوسط الأيسر رودريجو دي بول محل أنخيل دي ماريا.

وتدرب روبرتو بيريرا وماركوس أكونيا بمفردهما الاثنين بسبب الحمل العضلي الزائد، ومن المحتمل ألا يلحقا بلقاء الثلاثاء.

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أما في باراجواي، فقد شارك لاعب الوسط رودريجو روخاس، الذي خرج خلال مواجهة قطر بسبب إصابة في الذراع الأيسر، بمران الإثنين وبشكل طبيعي، وسيكون أساسيا أمام الأرجنتين.

كما يعود لصفوف الـ(ألبيروخا)، القائد جوستافو جوميز الذي غاب عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف.

وكان الأرجنتيني إدواردو بيريزو مدرب باراجواي قد وصف التعادل أمام المنتخب العربي بالـ"محبط"، مؤكدا أن عدم قدرة لاعبيه على التعامل بحرفية في خط الوسط، أضاع الفوز في غضون دقائق.

وقال لاعب الوسط درليس جونزاليس بقوله إنه وزملاءه رحلوا عن ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بـ"مرارة في الحلق".

يشار إلى أن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية ستجرى الأحد المقبل، حين تلتقي الأرجنتين منتخب قطر، بينما تلتقي باراجواي مع كولومبيا.

وفيما يلي التشكيل المحتمل للأرجنتين: أرماني، سارابيا، بيزيلا، أوتاميندي، تاليافيكو، لو سيلسو، جيدو رودريجيز، باريديس، رودريجو دي بول، ميسي، أجويرو.

تشكيل باراجواي: فرنانديز، فالديز، جوميز، ألونسو، أرزامينديا، سانشيز، روخاس، ألميرون،بيريز، كاردوزو، سيليسيو دومينجيز.