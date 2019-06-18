شكرا لقرائتكم خالد جلال يصعد 4 نجوم جديدة للمران مع الفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني تصعيد بعض الناشئين للتدريب مع الفريق وهم: يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 97 بالنادي ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيي مفتاح مواليد 2001. ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز بعدما عاد اللاعبون من فترة الراحة أمس خلال التوقف المحلي حاليا بسبب كأس أمم إفريقيا 2019.

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