شكرا لقرائتكم شكرى نجيب ينتظم فى مران الإسماعيلى بعد انتهاء الإعارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتظم شكرى نجيب صانع ألعاب الإسماعيلى في مران الفريق مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لخوض منافسات الموسم الجديد وكان نجيب قد خاض تجربة الاعارة ضمن صفوف بتروجيت لمدة ستة أشهر ، ليعود بعدها لصفوف الفريق بعد انتهارة فترة الاستعارة.
وشهد مران الإسماعيلى تواجد أدهم السلحدار عضو الجهاز الفنى الجديد فى قيادة التدريبات بعد صدور قرار بانضمامه للجهاز الحالى ، ليكون بجانب صبرى المنياوى مدير الكرة ومحمود جابر القائم بأعمال المدير الفنى وعطية صابر المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى.
وحرص لاعبو الفريق على استقبال السلحدار الذى حرص على تحفيزهم ومنحهم بعض النصائح خلال مران اليوم.
ويستعد الفريق لخوض مواجهة الزمالك المتبقية من الموسم الحالى فضلا عن الاستعداد للمشاركة باستحقاقات الموسم الجديد.
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