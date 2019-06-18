شكرا لقرائتكم الماوي يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد الماوي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني في تنس الطاولة، ترشحة لخوض انتخابات نادي الزمالك التكميلية المقرر إجراءها أيام 18 و 19 و 20 يوليو المقبل.

وأكد الماوي أنه سيخوض الانتخابات علي منصب العضوية بعدما تعرض لضغوط كبيرة الفترة الأخيرة من قبل أعضاء النادي لخوض الإنتخابات المقبلة وقال : "سبق لي العمل كرئيس لجهاز تنس الطاولة بالنادي والجميع يشهد بالطفرة التي حدثت خلال فترة تواجدي بالنادي، وأسعي لتكرار التجربة وخدمة أعضاء القلعة البيضاء من خلال تواجدي بمجلس الإدارة".

وأكد الماوي أن ثقته كبيرة في أعضاء الجمعية العمومية خصوصا وأنه يشعر باحتياجاتهم والسلبيات التي يعانوا منها مطالبا أن يكون اختيار أعضاء مجلس الإدارة خلال الانتخابات بالكفاءة الإدارية وليس بالعلاقات الشخصية.