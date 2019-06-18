شكرا لقرائتكم ماتقول يابنى عايز مين.. المقاولون العرب يعقد جلسة لطاهر محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة المقاولون العرب على عقد جلسة مع طاهر محمد طاهر خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل معرفة رغبته النهائية فى الانتقال للأهلى او الزمالك بعد وصول عرضين من الناديين يطلبان فيه التعاقد مع المهاجم الدولى.

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كان مسئولو الأهلى والزمالك قد دخلوا فى مفاوضات رسمية مع إدارة المقاولون من اجل التعاقد مع طاهر محمد طاهر لتدعيم هجوم الفريق فى ظل حاجة الفريقين لتدعيم الهجوم بمهاجم جيد.

كان مسئولو المقاولون قد أصدروا بيانا يؤكدون فيه أن الإدارة قررت الإستغناء عن طاهر محمد للأعلى سعرا لذا سيعقد مسئولو المقاولون جلسة مع اللاعب لمعرفة رغبته التى ستحسم الإنتقال لأياً من الناديين حال وقوف عرض الناديين عند نفس المبلغ.