الزمالك بدون نصف الفريق فى مران اليوم...

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جدة - عمرو شويل غاب خماسى الزمالك محمد إبراهيم، ويوسف أوباما ومحمود عبد المنعم كهربا، والمغربى حميد أحداد، والتونسى حمدى النقاز، عن ثانى أيام التدريبات الجماعية للفريق، التى أقيمت اليوم، على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لإستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

ويتواجد محمد إبراهيم في فرنسا، حيث سيعود إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، كما يتواجد أوباما فى السعودة، وكهربا يتواجد حاليًا فى الساحل الشمالى بعد عودته مؤخرًا من فرنسا، كما تغيب المغربى أحداد لعدم وصوله إلى القاهرة حيث يتواجد اللاعب في المغرب، كما تغيب حمدي النقاز لتواجده في تونس.

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كما يغيب عن الزمالك اللاعبين الدوليين محمود جنش ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد المتواجدين فى معسكر المنتخب الأول، حين يتواجد فرجاني ساسي في منتخب تونس.

ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته فى الدورى الممتاز بعدما عادوا من فترة الراحة أمس خلال التوقف المحلى حاليا بسبب كأس أمم إفريقيا 2019