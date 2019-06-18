شكرا لقرائتكم مران خاص لحارس الزمالك على هامش التدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى ثلاثي حراس المرمى بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عماد السيد ومحمود عبدالمنصف والحارس محمد شريف من مواليد فريق 2000 بالنادي والذي تم تصعيده للتدريب مع الفريق تدريبات تأهيلية قوية بمران الفريق اليوم، وبعدها أدى الثلاثي تدريبات تمريرات بالكرة تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس المرمي بالفريق.

ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز بعدما عاد اللاعبون من فترة الراحة أمس خلال التوقف المحلي حاليا بسبب كأس أمم إفريقيا 2019.