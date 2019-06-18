شكرا لقرائتكم بعد فرنسا طلع على الساحل كهربا ملك الإجازات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادى الزمالك صور من على شواطىء الساحل الشمالى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام بعد أيام قليلة من الأجازة التى قضاها اللاعب في فرنسا.

ويأتى تواجد كهربا فى الساحل الشمالى بالرغم من عودة الفريق إلى التدريبات إستعدادا لمباريات حسم الدورى مع لاعب حرس الحدود أحمد تمساح .

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ووعد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بالسماح له بالرحيل عن القلعة البيضاء، فى حالة تقديم عرض يليق بالنادى وباللاعب، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.