شكرا لقرائتكم مدرب الأحمال الجديد يقود مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب النادي، حيث يقود المدرب اليوناني التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق.

وكان قد أعلن الزمالك في وقت سابق تعيين عبد الحميد بسيوني مدرباً عاماً بدلاً من نبيل محمود الذي رحل إلى قطاع الناشئين، بالاضافة لتعيين اليوناني انطونيو مدرباً للاحمال.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالأمس أن كل اللاعبين المعاريين سينضموا للفريق في المعسكر المغلق و سيقيمهم خالد جلال.