رشوة_قطر_تسجن_بلاتيني ..هشتاج يشعل "تويتر"ويختصر فضيحة مونديال قطر

كتب محمد بشاري

أطلق رواد التواصل الإجتماعي الأشهر "تويتر" هاشتاج "رشوة قطر تسجن بلاتيني"، كشفوا من خلاله قصة فساد إستضافة دولة قطر لمونديال.

وقد تفاعل الرواد مع خبر احتجاز السلطات في فرنسا ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، وذلك على خلفية التحقيقات في اتهامات بالفساد تتعلق بمنح قطر حق تنظيم كأس العالم في 2022.

وتحقق باريس في الطريقة التي أسند بها تنظيم مونديال 2022 إلى قطر، وسط شبهات بأن الدوحة دفعت عشرات الملايين من الدولارت رشاوى لمسؤولين في الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحادات القارية والمحلية.

وتولى ميشيل بلاتيني البالغ 63 عاما منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في عام 2007، لكنه أبعد عن منصبه عام 2015، ويعتبر بلاتيني أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الفرنسية والعالمية، حيث نال جائزة الكرة الذهبية التي كانت تمنح لأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات أعوام 1983 و1984 و1985، كما ساهم في حصد فرنسا لبطولة كأس الأمم الأوروبية في عام 1984.