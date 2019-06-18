مارادونا يهاجم ميسي ورفاقه: أضاعوا هيبة الأرجنتين

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شن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، هجوما لاذعا على ليونيل ميسي ورفاقه، عقب البداية السيئة لراقصي التانغو في بطولة كوبا أمريكا 2019، بالخسارة أمام كولومبيا بهدفين دون رد.

وخيب المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي الآمال مجددا بخسارة مفاجئة أمام نظيره الكولومبي صفر-2 في سلفادور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في المسابقة القارية.

وقال مارادونا في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية "لقد أضاع اللاعبون هيبة منتخب الأرجنتين، لدرجة تشعرني بأن فريق مملكة تونغا قادر على الفوز علينا".

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وأضاف "ما الذي تبقى من هيبة الأرجنتين التي بنيناها منذ سنوات؟، لقد أهانوا قميص المنتخب".

ولم يكتف مارادونا بذلك، بل احتد وسب لاعبي منتخب الأرجنتين بلفظ خارج.

وتعتبر الخسارة ضربة قوية للأرجنتين التي لم يسبق لها خسارة المباراة الأولى في المسابقة منذ 40 عاما، خصوصا وأنها تسعى إلى فك النحس الذي يلازمها في البطولات الكبرى منذ 26 عاما وتحديدا منذ تتويجها بكوبا أميركا عام 1993، حيث خسرت الارجنتين النهائي في النسختين الأخيرتين للمسابقة القارية أمام تشيلي، إلى جانب مونديال 2014 في البرازيل بالذات أمام ألمانيا.