مدرب نيجيريا: تابعت مباراة مصر وغينيا.. والجمهور لن يقبل إلا بلقب أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

أكد الألماني جيرنوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أن فريقه يتطلع للظهور بشكل يليق بالكرة النيجيرية، وذلك حينما يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 حزيران / يونيو الجاري، وحتى 19 من يوليو المقبل.

وقال رور في تصريحات صحفية: " الوصول للأدوار النهائية يتطلب المرور عبر عدة محطات وتركيزنا حاليا علي المباراة الافتتاحية أمام بوروندي، منتخب نيجيريا يمتلك مزيجا من الخبرات والعناصر الشابة التى لديها الرغبة والاصرار لتحقيق أهداف الجهاز الفنى وطموحات الجماهير النيجيرية".

وأوضح المدرب الألماني أن هدفه الأساسي هو الوصول للمربع الذهبي على أقل تقدير لأن منتخب نيجيريا يحتل المركز الثالث على المستوى الأفريقي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

وذكر رور أن نيجيريا غابت عن النسختين السابقتين من البطولة، لكنها عودت الجماهير دائمًا على الذهاب بعيدًا في البطولة حينما تكون حاضرة، كما أن الجمهور هناك لن يقبل الا بالفوز باللقب وتقديم أداء جيد.

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وسلط المدرب الألماني الضوء على الغيابات في صفوف فريقه، حيث قال: "يفتقد الفريق لاعبا واحدا وهو تيرون ايبويهي الذي يعاني من الإصابة منذ أربعة أشهر".

وأبدى رور رضاه عن التجربة الودية لفريقه أمام السنغال والتي أٌقيمت أمس الأول في مدينة الإسماعيلية المصرية، حيث قال :"المباراة كانت جيدة، لم يظهر الفريق بأفضل مستوياته نظرا لغياب بعض اللاعبين للاجهاد، ولكن رغم ذلك ظهر الفريق بشكل جيد وكانت اختبار جيد على ملعب جيد".

وأشار رور إلى أنه تابع المباراة الودية الأخيرة التي جمعت بين مصر وغينيا ، وقال " كانت مباراة رائعة حرصت على مشاهدتها للإطلاع على مستوى منتخب غينيا الذي يقع معنا في نفس المجموعة".

وسبق للمنتخب النيجيري أن حقق لقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات أعوام 190 و1994 و2013.

ويلعب المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية للبطولة، والتي تضم منتخبات غينيا وبوروندي ومدغشقر.