مران الزمالك.. مدرب أحمال جديد.. وغياب كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استأنف فريق الكرة بالزمالك تدريباته على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" في مقر النادي الأبيض، استعدادًا لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز بعد التوقف المحلي حاليًا بسبب كأس أمم إفريقيا 2019.

وبدأ اليوناني أنطونيو، مدرب الأحمال الجديد للزمالك، مهمته مع القلعة البيضاء حيث قاد التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق.

وحضر الظهير الأيسر عبدالله جمعة إلى مقر النادي لكنه حصل على راحة من التدريبات، حيث وافق الجهاز الفني بقيادة خالد جلال على إراحته اليوم لإنهاء بعض الأمور الخاصة به.

وحصل صانع ألعاب الفريق أحمد مدبولي على راحة من التدريبات اليوم بإذن من الجهاز الفني، لارتباط اللاعب بأداء امتحانات آخر العام بمحافظة أسيوط.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق غاب عن تدريبات الزمالك لليوم الثاني على التوالي، إذ يتواجد اللاعب في الساحل الشمالي، بعد عودته من فرنسا مؤخرا.

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وغاب المهاجم المغربي حميد أحداد لعدم وصوله إلى القاهرة حيث يتواجد اللاعب في المغرب حاليًا، كما غاب الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز لتواجده في تونس.

وأدى ثلاثي حراس المرمى عماد السيد ومحمود عبدالمنصف والحارس محمد شريف من مواليد فريق 2000 تدريبات تأهيلية قوية تحت إشراف أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا في غياب اللاعبين الدوليين محمود جنش ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وطارق حامد مع المنتخب الأول، في حين يتواجد فرجاني ساسي مع منتخب تونس، وخالد بوطيب مع منتخب المغرب.

وقام الجهاز الفني بتصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للتدريب مع الفريق، وهم: يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 97، يوسف محمود مواليد 2000 ويحيى مفتاح مواليد 2001.

يُذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، ويتبقى للأبيض خوض ثلاث مباريات في المسابقة أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي.