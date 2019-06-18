"أنا مش مجنون".. أول تعليق لميدو على إحالته للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أنه يتقبل قرار المجلس الأعلى للإعلام بإحالته للتحقيق بسبب منشور منسوب إليه على فيسبوك يتضمن إساءات لجماهير الأهلي.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن أمس الإثنين استدعاء ميدو للتحقيق بسبب تدوينة تحمل سبًا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع (طالع التفاصيل).
وقال ميدو، في تصريحات إذاعية لـ"راديو 9090" اليوم الثلاثاء: "أحترم قرار المجلس الإعلام للإعلام، وسأتوجه إليهم غدًا للتحقيق وسأرد بكافة الأدلة والمحادثات لإثبات أن هذا الحساب لا يخصني ".
وأضاف: "أعرف من يقوم بهذا الأمر، إنه ولد صغير يُدعى علي ومقيم في دبي، يتواصل مع زوجتي ويقوم بابتزازنا رسميًا، حيث يقول إنه قادر على اختراق أي حساب، ولن يتوقف إلا عندما يحضر إلى مصر ويلتقط صورة معي".
وأوضح: "ورغم أنني أتقبل قرار الأعلى للإعلام، لكن لا يجوز هذا الأمر، خاصةً أن الصفحة غير موثقة، وهو ما يدفع الكثيرون لابتزاز النجوم، وبالتالي للأسف سنساعد هؤلاء للوصول إلى أهدافهم".
وأتم المدير الفني للمقاصة تصريحاته قائلا: "مستحيل أن أكتب هذا الكلام الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لست مجنونًا لأفعل ذلك، وتقدمنا ببلاغ ضد هذا الطفل لدى إدارة فيسبوك".
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