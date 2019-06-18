الأهلي ينفي لمصراوي مفاوضاته مع هداف النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، أنه لم يدخل في مفاوضات مع محمود فهمي لاعب فريق النصر، والذي أعلن عن قرب انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأشار توفيق في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن إدارة النادي الأهلي لم تطالبه بالدخول في مفاوضات مع اللاعب، لافتًا إلى عدم صحة ما يتردد عن توقيعه للفريق.

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وكان اللاعب الشاب الشهير بـ"ديبالا" سبق وأن أعلن عن توقيعه للأهلي لمدة خمس مواسم تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال توفيق: "لا أعرف أي شيء عن اللاعب الذي يدعى ديبالا النصر".

واختتم: "لم ندخل في مفاوضات مع اللاعب ولم يطالبني مسؤولي النادي بالتحدث معه أو الحصول على توقيعه".