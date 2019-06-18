ريال مدريد يوافق على بيع خاميس رودريغيز

أكدت شبكة سكاي سبورتس الايطالية موافقة ريال مدريد على فكرة اعارة لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز لصفوف نابولي.

اللاعب الكولومبي أبدى ترحيبه بفكرة اللعب في صفوف النادي الايطالي في الموسم المقبل بطلب من قبل مدربه السابق في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي.

ويأمل نابولي في ضم اللاعب لمدة موسم مقابل 10 ملايين يورو مع تواجد خيار الشراء الذي سيتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو في الصيف المقبل.

ويرغب ريال مدريد أن يكون خيار الشراء اجباري مقابل 40 مليون يورو بينما يريد نابولي أن يكون اختياري مقابل 30 مليون يورو.