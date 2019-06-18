أكدت شبكة سكاي سبورتس الايطالية موافقة ريال مدريد على فكرة اعارة لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز لصفوف نابولي.
اللاعب الكولومبي أبدى ترحيبه بفكرة اللعب في صفوف النادي الايطالي في الموسم المقبل بطلب من قبل مدربه السابق في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي.
ويأمل نابولي في ضم اللاعب لمدة موسم مقابل 10 ملايين يورو مع تواجد خيار الشراء الذي سيتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو في الصيف المقبل.
ويرغب ريال مدريد أن يكون خيار الشراء اجباري مقابل 40 مليون يورو بينما يريد نابولي أن يكون اختياري مقابل 30 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يوافق على بيع خاميس رودريغيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.