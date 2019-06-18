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بين سبورتس تكشف حقيقة تفاوض برشلونة لضم نيمار

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أكدت صحيفة غلوبو البرازيلية أن مستعد لإدخال الثلاثي: صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبيلي، وإيفان راكيتيتش، في الصفقة الخاصة بضم البرازيلي ، بالإضافة إلى دفع 100 مليون يورو، لأجل عيون اللاعب الحالي لباريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة بأن البرسا يخطط لادخال لاعبين ضمن الصفقة من أجل تخفيض المبلغ الذي سيدفعه النادي لاعادة نيمار لملعب كامب نو مرة آخرى.

من جانبها نفت شبكة بين سبورتس دخول نادي برشلونة في أي مفاوضات من أجل نقل نيمار الى الفريق الكتالوني هذا الصيف.

وذكر الحساب الرسمي لبين سبورتس: ” مصادر beIN SPORTS تنفي وجود مفاوضات بين نادي باريس وسان جيرمان وبرشلونة بخصوص انتقال البرازيلي نيمار”.

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