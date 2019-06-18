بين سبورتس تكشف حقيقة تفاوض برشلونة لضم نيمار

أكدت صحيفة غلوبو البرازيلية أن برشلونة مستعد لإدخال الثلاثي: صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبيلي، وإيفان راكيتيتش، في الصفقة الخاصة بضم البرازيلي نيمار، بالإضافة إلى دفع 100 مليون يورو، لأجل عيون اللاعب الحالي لباريس سان جيرمان.

وتابعت الصحيفة بأن البرسا يخطط لادخال لاعبين ضمن الصفقة من أجل تخفيض المبلغ الذي سيدفعه النادي لاعادة نيمار لملعب كامب نو مرة آخرى.

من جانبها نفت شبكة بين سبورتس دخول نادي برشلونة في أي مفاوضات من أجل نقل نيمار الى الفريق الكتالوني هذا الصيف.

وذكر الحساب الرسمي لبين سبورتس: ” مصادر beIN SPORTS تنفي وجود مفاوضات بين نادي باريس وسان جيرمان وبرشلونة بخصوص انتقال البرازيلي نيمار”.