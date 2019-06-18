ريال مدريد يُجبر على بيع لاعبه لفريق منافس!

ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن نادي ريال مدريد في ورطة كبيرة بسبب رغبة لاعب الوسط ماركوس لورينتي في الرحيل لصفوف أتلتيكو مدريد.
ووفقا للانباء فإن زين الدين زيدان طلب التخلص من ماركوس لورينتي وماتيو كوفاسيتش وداني سيبايوس ثلاثي الوسط مع بقاء لوكا مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس وفيدريكو فالفيردي.
ويصر لورينتي على الرحيل لفريق دييغو سيميوني بل وتوصل لاتفاق مع النادي العاصمي الذي قام بعرض مبلغ مالي منخفض من أجل الحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.
ويدرس ريال مدريد فكرة الموافقة على رحيل اللاعب بسعر ضعيف ولنادي منافس بسبب رغبة النادي في جمع المال لضم الفرنسي بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد.
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