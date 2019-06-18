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عمالقة أوروبا يتصارعون لضم ديبالا بعد رحيله عن يوفنتوس

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اقترب النجم الأرجنتيني باولو ديبلا من الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

صاحب الـ25 عاماً، قرر مغادرة السيدة العجوز هذا الصيف، باحثا عن فريقه الجديد في ظل صراع أربع فرق عملاقة على ضمه.

ويبحث نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم المهاجم الأرجنتيني لتعويض بول بوجبا في حال رحيله إلي في الموسم المقبل.

كما يهتم نادي إنتر ميلان الإيطالي بضم ديبالا، بقيادة انطونيو كونتي والذي يبحث عن بناء فريق قوي

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ينافس على والعودة الي دوري ابطال اوروبا.

كما دخل نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان هو الأخر في صراع المنافسة على ضم ديبالا لتعويض البرازيلي دا سيلفا إذا قرر المغادرة، وأتلتيكو مدريد هو خيار أخر بالنسبة للنجم الأرجنتيني الذي يمكن أن يعوض أن أنطوان جريزمان.

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