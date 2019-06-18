إيفرتون يضم لاعب برشلونة بشكل نهائي

اقترب البرتغالي أندريه جوميز لاعب نادي برشلونة الإسباني رسميًا من الانضمام إلى إيفرتون الإنجليزي بشكل نهائي، بعد فترة الإعارة التي قضاها اللعب في البريميرليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة توصل لاتفاق مع إيفرتون يقتضي بنقل إندريه جوميز مقابل 25مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان الرسمي من جانب برشلونة سوف يتم يوم الأربعاء المقبل.

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وكان اللاعب انضم إلى صفوف برشلونة في عام 2016 قادما من نادي فالنسيا مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 4.5 في المتغيرات في السنوات الثلاث الماضية.

والجدير بالذكر أن اللاعب انضم إلى صفوف إيفرتون في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.