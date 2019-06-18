تصعيد 4 ناشئين من الزمالك للتدريب مع الفريق الأول

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، تصعيد بعض الناشئين للتدريب مع الفريق الأول. تصعيد بعض الناشئين للتدريب مع الفريق الأول. واختار الجهاز الفني كلا من: يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 97 ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيي مفتاح مواليد 2001.

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