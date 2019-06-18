مدبولي يغيب عن مران الزمالك

حصل أحمد مدبولي علي راحه من التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي ، وذلك بإذن من الجهاز الفني ، وذلك بسبب ارتباطه بأداء أمتحانات آخر العام بمحافظته الفني ، وذلك بسبب ارتباطه بأداء أمتحانات آخر العام بمحافظتهأسيوط. ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز بعدما عادوا من فترة الراحة أمس خلال التوقف المحلي حاليا بسبب كأس أمم إفريقيا 2019.

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