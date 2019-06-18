منتخب مصر للهوكي يخسر أمام اسكتلندا

خسر منتخب مصر الأول للهوكى من نظيره الاسكتلندي بنتيجة 3 / 2 فى ثالث مواجهاته بنهائيات سلسلة لقاءات الهوكى والمقامة فى فرنسا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو لقاءات الهوكى والمقامة فى فرنسا والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020. وكان المنتخب فاز فى اليوم الأول على سنغافورة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ثم فاز على أيرلندا 2 / 1 في الجولة الثانية.

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