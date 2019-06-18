نفى أيمن المزين المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي طنطا ما تردد حول رحيله عن صفوف النادي، مؤكداً أنه مستمر مع النادي خلال الموسم الجديد.
وقال المزين عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك ": لا صحة مطلقاً لما يتردد من عدم تكملتى للموسم الجديد مع نادى طنطا ولم يتم مناقشة أو طرح هذا الموضوع من قريبأو بعيد سواء من إدارة النادى أو منى أنا شخصياً". وأشار قائلاً :"طنطا تقدم لي كل الدعم من مجلس الإدارة وللعلم شرف لى تواجدى بين جدران هذا النادى الكبير
وأيضاً تربطنى بكل أعضاء مجلس الإدارة كامل علاقات الحب والمودة والاحترام الذى هم أهلي".
وأكد قائلاً: ليس أعضاء المجلس فقط بل أيضاً أعضاء النادى فهم إخوة أفاضل.
وأيضاً تربطنى بجمهور طنطا المحترم كل علاقات المحبة والاحترام الذى أكن له كل الحب.
وواصل المدير الفني لطنطا قائلاً :"بعون الله سوف نبدأ مسيرة الإعداد للموسم الجديد يوم ٢٩/٦ باستاد الجامعة وقد تم مناقشة كل كبيرة وصغيرة من قبل المجلس وكامل الدعم لنا".
واختتم قائلاً :"نعلم كامل العلم أننا نحمل أحلام محافظة بالكامل وبإذن الله نبدأ لتحقيق الحلم سوياً وطنطا ناد كبير ومجلس إدارة محترم وجمهور عاشق".
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن المزين يكشف حقيقة رحيله عن طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.