راحة سلبية لعبد الله جمعة من تدريبات الزمالك

حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم، حيث

حضر اللاعب إلى النادي ووافق الجهاز الفني علي اراحته اليوم وذلك لإنهاءبعض الأمور الخاصة به.

ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز بعدما عادوا من فترة الراحة أمس خلال التوقف المحلي حاليا بسبب كأس أمم إفريقيا 2019.