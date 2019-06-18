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راحة سلبية لعبد الله جمعة من تدريبات الزمالك

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حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم، حيث

حضر اللاعب إلى النادي ووافق الجهاز الفني علي اراحته اليوم وذلك لإنهاء
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بعض الأمور الخاصة به.

ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز بعدما عادوا من فترة الراحة أمس خلال التوقف المحلي حاليا بسبب كأس أمم إفريقيا 2019.

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