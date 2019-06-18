راحة سلبية لعبد الله جمعة من تدريبات الزمالك

حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم، حيثحضر اللاعب إلى النادي ووافق الجهاز الفني علي اراحته اليوم وذلك لإنهاء
ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز بعدما عادوا من فترة الراحة أمس خلال التوقف المحلي حاليا بسبب كأس أمم إفريقيا 2019.
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