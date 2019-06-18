رسميًا.. بروسيا دورتموند يجدد عقد مدربه فافر

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تجديد عقد المدرب لوسيان فافر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، ليستمر في قيادة الفريق حتى 2021، حيث تولى المسؤولية في الصيف الماضي، وقاد فريقه للحصول على المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد

76 نقطة ، فيما خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام.

ونشر الموقع الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني صورة للمدرب وأعلن تمديد عقده رسميًا حتى عام 2021، بعد النتائج

التي حققها مع خلال الموسم الماضي، حيث سجل نسبة جيدة جداً من حيث النمو والقدرة على التنافس في البطولات المحلية والأوروبية.

وقال لوسيان فافر في حديث مع الموقع الرسمي للنادي الألماني : "أتطلع إلى استمرار التعاون البناء والناجح مع فريق بوروسيا دورتموند، والتنافس بكل ما لدينا من قوة في الموسم القادم".