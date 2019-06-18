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كابيلو: أرجنتين مارادونا أقوى كثيرًا منها مع ميسي

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في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية قال فابيو كابيلو المدير الفني الإيطالي الكبير أن منتخب الارجنتين الفائز بكأس العالم 1986 مع دييجو ارماندو مارادونا يفوق كثيرا في مستواه المنتخب الحالي للتانجو الذي يقوده نجم ليونيل .

وقال كابيلو في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو عن راديو الماركا : المجموعة التي

كان يقودها مارادونا كانت أفضل بكثير من الناحية المهارية والتكتيكية . الأرجنتين اليوم تملك مهاجمين جيدين لكن على مستوى الدفاع وخط الوسط فهناك مشاكل كثيرة للفريق وهذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجه الارجنتين.

واضاف كابيلو : مقترنة ميسي بلاعبين آخرين

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تعد مجحفة للغاية فهو لاعب على أعلى طراز ولا يفكر إلا بلعب كرة القدم عكس لاعبين آخرين مثل فهو لاعب رائع وأحب طريقة أدائه لكنه منشغل بأمور أخرى . هو حصل على الكثير من المال لكنه يعاني كثيرا حاليا على مستوى كرة القدم .أما مبابي فهو يملك السرعة والمهارة والقدرة على التهديف وهي إمكانيات لا يملكها غيره لذلك فقريبا سيحصل على الكرة الذهبية.
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