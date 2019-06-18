كابيلو: أرجنتين مارادونا أقوى كثيرًا منها مع ميسي

في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية قال فابيو كابيلو المدير الفني الإيطالي الكبير أن منتخب الارجنتين الفائز بكأس العالم 1986 مع دييجو ارماندو مارادونا يفوق كثيرا في مستواه المنتخب الحالي للتانجو الذي يقوده نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وقال كابيلو في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو عن راديو الماركا : المجموعة التي

كان يقودها مارادونا كانت أفضل بكثير من الناحية المهارية والتكتيكية . الأرجنتين اليوم تملك مهاجمين جيدين لكن على مستوى الدفاع وخط الوسط فهناك مشاكل كثيرة للفريق وهذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجه الارجنتين.

واضاف كابيلو : مقترنة ميسي بلاعبين آخرين