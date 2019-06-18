مدرب محمد صلاح يكرر تجربة نفسه مع شافهاوزن

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عاد المدير الفني السويسري “مرات ياكين” لتولي مسؤولية نادي شافهاوزن الذي أشرف على تدريبه من قبل بين عامي 2016 و2018.

شافهاوزن أنهى الموسم الماضي في المرتبة السابعة بجدول ترتيب الدوري السويسري الممتاز، متقدمًا على الفريق السابق لمرات ياكين “سيون” في جدول الترتيب بمركز واحد.

مرات ياكين /44 عامًا/ درب أسطورة مصر “محمد صلاح” قبل ستة أعوام، عندما كانا معًا في نادي بازل بدوري أبطال أوروبا والذي تمكن صلاح من التتويج به فيما بعد مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب.

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ورحل ياكين عن سويسرا لتدريب نادي سبارتاك موسكو الروسي بعد انتقال محمد صلاح للعمل مع جوزيه مورينيو في تشيلسي بموسم 2015/2014.

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لكن المدرب ذو الأصل التركي، ولاعب شتوتجارت وفنربخشة وكايزرسلاوترن الأسبق، لم يكم أكثر من سنة وعاد إلى سويسرا لتولي تدريب شافهاوزن عام 2016 ومنه انتقل إلى جراسهوبيرس لمدة نصف موسم ثم سيون.

وسيعاونه في تدريب شافهاوزن “هاكان ياكين” كمساعد أول، على أن يتم تحديد باقي أعضاء الجهاز الفني في الأيام القليلة القادمة، حسب ما أكده موقع شافهاوزن.

وقال المالك الجديد لنادي شافهاوزن (رولاند كلاين) “لقد تمكنا من الفوز بشخصيتين رياضيتين متميزتين في عالم كرة القدم السويسرية، نتطلع إلى تحقيق النجاح داخل وخارج الملعب”.

ومن جهته قال مرات ياكين “في الماضي شعرنا بالراحة في شافهاوزن، ونريد نقل قيم هذه المنطقة إلى ملعب كرة القدم”.

وسيتم تقديم الثنائي ياكين لوسائل الإعلام يوم غد الاربعاء قبل التدريب الصباحي للفريق الأول عند الساعة العاشرة.