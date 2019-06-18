رسميًا | فروسينوني يُعيد أليساندرو نيستا إلى السيري “ب”

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أعلن نادي فروسينوني استعانته بأسطورة لاتسيو وميلان “أليساندرو نيستا” لتدريب الفريق الأول بدءًا من الموسم المقبل 2020/2019، والذي سينافس خلاله بدوري الدرجة الثانية الإيطالية “سيري ب”.

وقال الموقع الرسمي للنادي “وقع أليساندرو نيستا على عقد مدته عامين، وسيتم تقديمه بشكل رسمي يوم الاربعاء الموافق 19 يونيه في تمام الساعة 11:30 صباحًا، في قاعة الصحافة بملعب بينتو ستيربي”.

وهبط فروسينوني من السيري آ نهاية الموسم الماضي، بعد احتلاله للمركز الـ 19، ليفشل في اكمال سنة واحدة بين أندية الدرجة الأولى، في تكرار لسيناريو موسم 2016/2015 عندما احتل نفس المركز.

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واكتسب أليساندرو نيستا خبرات جيدة على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث بدأ حياته المهنية كمدير فني مع نادي ميامي أف سي الأمريكي عامي 2016 و2017.

ودرب نيستا أحد أعرق الأندية الإيطالية “بيروجيا” بموسمي 2018/2017 و2019/2018، وكان قاب قوسين أو أدنى من قيادته إلى السيري آ مطلع الشهر الجاري بعد مشاركته في المباريات الإقصائية بدلاً من باليرمو الذي عوقب بالانزال للدرجة الثانية، إلا أن بيروجيا خسر المباراة الفاصلة الأولى أمام هيلاس فيرونا برباعية.