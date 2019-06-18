أكاديميكا يُعين أحد أبناء مورينيو “بورتو 2004” كمدير فني للفريق

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اختارت إدارة نادي أكاديميكا، المدرب البرتغالي الشاب باولو سيزار بويكسوتو، ليكون هو المدير الفني الجديد للفريق في موسم 2020/2019 بعد إقالة المدرب السابق “جواو ألفيش”.

وأخفق جواو ألفيش في قيادة أكاديميكا للصعود إلى الدوري البرتغالي الممتاز، باحتلال المرتبة الخامسة في السيجوندا بموسم 2019/2018.

وتخشى جماهير نادي أكاديميكا من فشل بويكسوتو، فلم يخض سوى تجربة تدريبية واحدة في الموسم الفارط مع نادي “فارزيم سبورت” بالسيجوندا البرتغالية، واحتل معه المركز الـ 15.

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لكن إدارة أكاديميكا تعتقد أن المدرب صاحب الـ 39 عامًا، اكتسب مهارات وخبرات فنية أثناء فترته كلاعب مع نادي بورتو تحت قيادة السبيشيال وان “جوزيه مورينيو” قبل 18 عامًا، ولهذا قررت منحه هذه الفرصة.

ولعب بويكسوتو دورًا في التتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي بموسم 2003/2002، كما شارك في 15 مباراة بالدوري المحلي بنفس الموسم.

لكنه تعرض لإصابة خطيرة في موسم التتويج بدوري أبطال أوروبا 2004/2003، أثناء الفوز الصعب الذي حققه بورتو على مارسيليا 2/3 ضمن دور المجموعات.

وأعير بويكسوتو الذي كان يلعب كوسط ميدان، إلى ناديي فيتوريا جويماريش وإسبانيول، وفي عام 2007 قرر بورتو تركه ينتقل إلى صفوف سبورتينج براجا، ومنه انضم لبنفيكا لمدة ثلاثة مواسم، وقضى مثلهم مع نادي جيل فينسينت حتى اعتزل بين صفوف الأخير نهاية موسم 2015/2014.