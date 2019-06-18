إحتجاج لاعبون ينهي مباراة لكرة القدم بـ 39 هدفا

اختار لاعبون في مباراة ضمن بطولة كأس ماكاو بالصين الاحتجاج بطريقة خاصة على إلغاء مباراة بين ماكاو وسريلانكا ضمن تصفيات كأس العالم 2022. وأسفر الاحتجاج عن مباراة سُجل فيها 39 هدفا.



وجمعت المباراة بين فريقي "كا إي" و"هانغ ساي"، وانتهت لصالح الفريق الأول بنتيجة 21-18.



وتعمد اللاعبون ترك منافسيهم يسجلون أهدافا دون مقاومة تذكر، وذلك احتجاجا على رفض اتحاد ماكاو لكرة القدم سفر المنتخب لملاقاة نظيره السريلانكي ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 لأسباب أمنية نظرا للتفجيرات التي شهدتها البلاد خلال عيد الفصح.



وتلقى لاعبو ماكاو هذا النبأ بكل غضب لأنهم فازوا في لقاء الذهاب بهدف نظيف، وكانوا يطمحون إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الإياب من أجل الاستمرار في مشوار التصفيات.



واعتذر الناديان رسميا للجماهير. وينتظر اللاعبون قرار اتحاد ماكاو لكرة القدم حول الواقعة.

المصدر: الجزيرة نت

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