رياضة | تقارير إسبانية: بوجبا "منجم ذهب" من الناحية التجارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إسبانية: بوجبا "منجم ذهب" من الناحية التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يعد منجم ذهب على الأقل من الناحية التجارية، خاصة أنه مع استمرار الأمور، فإن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني واثق من قدرته على جذب النجم الفرنسي الفائز بكأس العالم بعيداً عن مانشستر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن جاذبية اللاعب وحقيقة أنه قد خرج مؤخرًا من خطط النادي، وذكر أنه يعتقد أن الوقت قد حان للمضي قدمًا في حياته المهنية ومواجهة تحديات جديدة.

وأدى أسلوب لعب بوجبا إلى أن يصبح واحداً من أكثر لاعبي كرة القدم إعجابًا في العالم لم يمر هذا دون أن يلاحظه أحد في عالم كرة القدم التجاري أيضًا، حيث رآه أديداس كأحد أيقوناتهم الأكبر والأكثر ربحية.

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حالما لعب لفرنسا ضد أندورا الأسبوع الماضي، انطلق بوجبا إلى كوريا الجنوبية حيث يجد حاليًا نفسه يعمل إلى جانب أديداس في مختلف الحملات الإعلانية المختلفة في مختلف البلدان الآسيوية ستكون محطته التالية في شنغهاي قبل أن ينتهي في طوكيو يوم الأحد.

حقق الفرنسي نجاحًا هائلاً في كل حدث من الأحداث التي حضرها في آسيا، وكان من دواعي سرور أديداس، جذب مئات الأشخاص إلى جميع المعارض التي شارك فيها

بوجبا عازم على ترك كل شيء والانصمام لريال مدريد لدرجة أنه صرح بالفعل أنه سيكون أكثر من راغب في التخلي عن نسبة كبيرة من الأموال التي يتلقاها في حقوق الصورة حتى يتمكن من القيام بهذه الخطوة.