رياضة | الماوي يترشح لخوض انتخابات الزمالك التكميلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الماوي يترشح لخوض انتخابات الزمالك التكميلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد الماوي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني في تنس الطاولة ترشحة لخوض انتخابات نادي الزمالك التكميلية المقرر اجراءها ايام 18و19و20 يوليو المقبل.

وأكد الماوي انه سيخوض الانتخابات علي منصب العضوية بعدما تعرض لضغوط كبيره الفترة الاخيرة من قبل أعضاء النادي لخوض الانتخابات المقبلة وقال :سبق لي العمل كرئيس لجهاز تنس الطاولة بالنادي و الجميع يشهد بالطفرة التي حدثت خلال فترة تواجدي بالنادي, واسعي لتكرار التجربة وخدمة اعضاء القلعة البيضاء من خلال تواجدي بمجلس الادارة

واكد الماوي ان ثقته كبيره في اعضاء الجمعية العمومية خصوصا وانه يشعر باحتياجاتهم والسلبيات التي يعانوا منها مطالبا ان يكون اختيار اعضاء مجلس الادارة خلال الانتخابات بالكفاءة الادارية وليس بالعلاقات الشخصية