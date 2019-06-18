رياضة | نحس "السنوات الفردية" يُطارد منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نحس "السنوات الفردية" يُطارد منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مساء الجمعة الموافق 21 يونيو لعام 2019، منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.

وستكون النسخة القادمة من بطولة أمم إفريقيا هي النسخة رقم 8 في تاريخ البطولة الإفريقية التي تقام في (السنوات الفردية)، حيث سبق وأقيمت أول نسختين بالبطولة عامي 1957، 1959، ثم نسختي 1963، 1965، وبعد عدة نسخ أقيمت بالسنوات الزوجية من (1968 وحتي 2012)، قرر الاتحاد الإفريقي العودة للنظام الفردي، واقيمت 3 نسخ للبطولة أعوام 2013، 2015، 2017.

نحس السنوات الفردية يُطارد الفراعنة بأمم إفريقيا:

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منتخب مصر صاحب أول لقب لبطولة أمم إفريقيا بالتاريخ، وأكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة برصيد 7 ألقاب، لم ينجح في حصد لقب البطولة القارية خلال السنوات الفردية سوي في نسختين فقط عامي 1957، 1959، بينما جاءت باق ألقابه القارية في السنوات الزوجية أعوام 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

ولم يستطيع منتخب الفراعنة التتويج بلقب أمم إفريقيا في 5 نسخ للبطولة أقيمت في سنوات فردية منذ عام 1959، حيث اكتفي بالمركز الثالث في نسخة البطولة عام 1963، وحصل على وصيف نسخة البطولة عام 2017 بعد الخسارة في النهائي أمام الكاميرون، بينما لم يستطيع التأهل لنسخ البطولة أعوام 1965، 2013، 2015.

** يا تري هل ينجح منتخب مصر في إنهاء عقدة نسخ "السنوات الفردية" في بطولة أمم إفريقيا ويحصد لقب "كان 2019" على أرضه ووسط جمهوره، أم تستمر العقدة ويواصل منتخب الفراعنة الابتعاد عن منصات التتويج الإفريقية ؟.