رياضة | تقارير تكشف: محمد صلاح هو الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف: محمد صلاح هو الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية فرنسية، عن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تحت عنوان "مو صلاح الأفضل في هذا العالم"، وذلك قبل أيام قليلة من إنطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تقام أحداثها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن الجميع ينتظر تألق محمد صلاح بالبطولة المقامة في مصر، مشيرة إلى أن الفرعون تمكن من تكوين صورة مميزة في عالم كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

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وأكملت الصحيفة بالحديث عن تأثير صلاح الذي تخطى اهتمامات جماهير كرة القدم، من خلال تواجده في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم بشهر إبريل الماضي من مجلة تايم الأمريكية.

وصار محمد صلاح أحد الشخصيات التي تجاوزت أخباره أهتمام الجماهير لتصل إلى الأكاديميين والمتخصصين في العالم العربي والإسلامي، وذلك بإعداد دراسات مفصلة حول تأثيره الإيجابي على السكان البريطانيين.

وأتمت الصحيفة تقريرها بقولها: "أصبح الطفل المتواضع في دلتا النيل نموذجًا للشباب والذي أصبحت صورته تتواجد على كل الجدران في القاهرة".