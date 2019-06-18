رياضة | نادى الشيخ زايد ينظم أكبر إيفنت لدعم رياضة «الكيك بوكسنج» الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادى الشيخ زايد ينظم أكبر إيفنت لدعم رياضة «الكيك بوكسنج» الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى الشيخ زايد الرياضي، عن تنظيمه لإيفنت لدعم رياضة «الكيك بوكسنج» المزمع عقده الخميس فى ملعب النادي، ووجهت إدارة النادي الدعوة لنجوم وأبطال مصر الحاصلين علي بطولات عالمية فى لعبة الكيك بوكسنج، ومدربين الأندية ومشاهير بعض الالعاب الأخري، ابرزهم يوسف منصور بطل لعبة الكونغ فو، وكرم جابر بطل المصارعة الرومانية وبطل العالم، والكابتن نبيل النجدي المدير الفني لمنتخب مصر فى رياضة الكيج بوكسنج، وإيهاب عبد المنعم مدرب المنتخب، والكابتن محمد عبد الحميد مدرب الـ mma، والكابتن خالد عبد الحميد مدرب الـ mma، وكريم الديزل بطل العالم فى رياضة الكيك بوكسنج، وآيه السعيد بطلة العالم فىmma» « وإسلام نجيب بطل العالم فى الوشو كونغ فو.

ويعد «ايفنت الكيك بوكسنج» الذى ينظمه النادى، أول حدث رياضي من نوعه ينظم في مصر وأحدث خيارات الترفيه المتاحة للجميع على حد سواء.

وستشهد الفعالية والتي ستبدأ في الساعة 5 مساء فقرات مختلفة تتضمن نزالات مفتوحة وعروض الكاتا، كما سيتضمن الحدث إقامة مجموعة من الفعاليات الجماهيرية التفاعلية المصاحبة.

ومن جانبه أكد الكابتن فكرى الهواري رئيس مجلس إدارة نادى الشيخ زايد الرياضي، أن النادى يزخر بالعديد من النماذج المشرفة وهم حاصلين على بطولات عالمية وإفريقية وعربية، وأن أبناء النادى يساهمون فى رفع اسم مصر فى مختلف المحافل الرياضية فى الداخل والخارج.

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وقال الهواري: "إننا فخورون بمثل هذه النماذج من أبناء النادي ، مؤكدا أن النادى سيدعم أبنائه فى كافة البطولات القادمة، مشيرا إلى أن النادى يولى أهمية كبيرة للأنشطة الرياضية بكافة أنواعها.

وأضاف الكابتن عمرو عبد الحميد مدرب الكيك بوكسنج بالنادي أن هذا الحدث ليس الأول من نوعه خاصة أن النادي استضاف الايفنت على مدار عامين ماضيين، ونجح فى تسويق تلك اللعبة الشيقة مضيفاً انها أصبحت لها جمهور وعشاق من كافة الدول.

ولفت إلى أن رياضة الكيك بوكسينغ المعروفة برياضة اللكم والركل هي رياضة التناغم والتواصل فيما بين اللاعبين وهي معروفة عالمياً خاصة في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا وبلدان آسيا وتطورت منذ 30 سنة في اميركا وفي لوس انجلس تحديداً، وبدأ بممارستها ابطال العالم في الالعاب القتالية من كاراتيه وكونغ فو ووندو، ولها قوانين خاصة ومميزة بعض الشيء عن قوانين الـ Kick العالمية وتعتبر الـ كيك بوكسينج الاشهر والافضل من حيث اللكم والركل حيث تعطيك مجالاً أكبر للدفاع عن نفسك. وهي مقسمة لعدة فئات متنوعة يستطيع المتمرن ان يختار بينها حسب طاقته ورغبته.

والجدير بالذكر أنه تم تأسيس اتحاد الكيك بوكسنج وإقرار لائحة النظام الأساسي للإتحاد واختيار مجلس إدارة للاتحاد، وتشكل مجلس الإدارة من محمد صبيح، رئيسًا للاتحاد، وعضوية كل من زينب مأمون ونورا أنور ومحمد حافظ، إضافة إلى الدكتور ناصر حنفي، والعقيد أحمد حسين.