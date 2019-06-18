رياضة | إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد يتصارعان من أجل نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد يتصارعان من أجل نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي، للدخول على الخط من أجل لتعاقد مع نجم وسط ريال مدريد الإسباني ماركوس يورنتي، وقد أظهر اهتمام كبير ومستعد لتقديم عرض قوي.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن نادي أتلتيكو مدريد يتفاوض مع يورينتي، لكن بما أنهم لا يثقون بأحد في ريال مدريد في هذه الصفقة فقد وضعوا خيار بديل آخر، وهو جرانيت تشاكا، لاعب آرسنال الإنجليزي وهو أكثر توفيراً من حيث المبلغ.

من الواضح أن ماركوس يورينتي يريد الذهاب إلى أتلتيكو مدريد، حيث أنه خلال هذا الصباح قد أكد ريال مدريد لإذاعة كادينا سير أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح، كما أن النادي الأبيض والأحمر يبذل مجهوده للوصول إلى الإتفاق عند مبلغ 40 مليون يورو.

ومن الجدير بالذكر أن ريال مدريد لن يضع بند اعادة شراء في عملية بيعيورينتي، حيث أن مرحلة يورينتي في ريال مدريد قد انتهت، وأتلتيكو مدريد لن يكون مجبراً على وضع هذا البند.