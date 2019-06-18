رياضة | مدرب بلجيكا: هازارد حقق حلم الطفولة بالانضمام لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بلجيكا: هازارد حقق حلم الطفولة بالانضمام لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب منتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، أن الدولي إدين هازارد سوف يحقق حلم طفولته باللعب في نادي ريال مدريد.

قال المدير الفني لصحيفة لو سوير المحلية: "بالنسبة لإدين، اللعب في ريال مدريد كان يداعب خياله منذ أن كان طفلاً، سوف يحقق حلم الطفولة في النادي "الملكي".

Advertisements

وأضاف: "أنا سعيد للغاية من أجل تيبو كورتوا، الذي باتت الأمور أمامه أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالموسم المقبل"، في إشارة إلى احتمالية مشاركة الحارس البلجيكي كأساسي في التشكيلة المرتقبة لمدرب "الملكي"، الفرنسي زين الدين زيدان.

ودافع أيضاً عن انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى صفوف إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي.

وتابع: "أعتقد أن روميلو مستعد لتحد جديد، وأظن أن يونايتد مستعد أيضاً ليتركه يرحل".