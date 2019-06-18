رياضة | شيما صابر: لا أملك سوى حسابي الرسمي على "فيسبوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيما صابر: لا أملك سوى حسابي الرسمي على "فيسبوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت المذيعة الرياضية شيما صابر مقدمة برنامج سبعة في سبعة علي قناة تايم سبورتس علاقتها بأحد الحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي ينتحل صاحبه شخصيتها ويحاول تشويه صورتها.

وكتبت شيما عبر حسابها الرسمي :" الحساب ده لا يمثلنى بالمره ولا بآراءه الرياضية او الاجتماعية او السياسية ..شخص مريض جبان قصده الوحيد انه يشوه صورتى برجاء الإبلاغ عنه".

وتؤكد شيما انها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن الصفحة المزيفة التي لا تمت لها بصلة.