رياضة | مدرب نيجيريا يتحدث عن أمنياته بالوصول للمربع الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا يتحدث عن أمنياته بالوصول للمربع الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الألماني جيرنوت روهر، المدير الفنى للمنتخب النيجيري، عن تطلعه للظهور بشكل يليق بسمعه الكرة النيجيرية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال روهر: "الوصول للأدوار النهائية يتطلب المرور عبر عدة محطات وتركيزنا حاليا على المباراة الافتتاحية للنسور الخضراء".

وأوضح أن هدفه الأساسي هو الوصول للمربع الذهبي على أقل تقدير لأن منتخب نيجيريا يحتل - وقبل خوض البطولة - المركز التالت بأفريقيا من حيث التصنيف الدولي".

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وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب نيجيريا في المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من " بوروندي، ومدغشقر، وغنيا" وتلعب أولى مبارياتها أمام بوروندي، مساء السبت المقبل.