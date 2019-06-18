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رياضة | الصورة الرسمية لمنتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصورة الرسمية لمنتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الحساب الرسمى لاتحاد الكرة المصرى عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" الصورة الرسمية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، والمشارك فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة فى مصر فى الفترة من ٢١ يونيو الجارى إلى ١٩ يوليو المقبل.

ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى مع كل من منتخبات زيمبابوي ، أوغندا ، والكونغو الديمقراطية.

ويفتتح المنتخب المصري أولى مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة القادم في تمام الساعة العاشرة مساءاً على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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