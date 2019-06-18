رياضة | موعد مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم الثلاثاء 18 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة.. مشاهدة المباراة عبر قناة beIN MAX HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البرازيل وفنزويلا اليوم الثلاثاء 18 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة.. مشاهدة المباراة عبر قناة beIN MAX HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد ومشاهدة مباراة البرازيل ضد فنزويلا فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولي من منافسات بطولة كوبا أمريكا.

يواجه منتخب البرازيل، نظيره منتخب فنزويلا يوم الأربعاء 19 يونيو في الساعة 2:30 صباحاً، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية على أرض البرازيل.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب فنزويلا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل للبطولة كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون بيكر، إيدرسون مورايس، كاسيو راموس

خط الدفاع : تياجو سيلفا، ميراندا، ​إيدير ميليتاو​، فيليبي لويس، داني ألفيش، ماركينيوس، أليكس ساندرو، فاجنر ليموس.

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خط الوسط : كاسيميرو، آرتور ميلو، فيليبي كوتينيو، ألان، فرناندينيو، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم : دافيد نيريس، جابرييل جيسوس، نيمار، إيفرتون سواريس، روبرتو فيرمينو، ريتشارليسون.

ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق بطولة كوبا أمريكا هذة النسخة، خاصة إنها تقام على أرضه ووسط جماهيره، وتعويض إخفاق مونديال 2014 على ملعبه والخسارة الثقيلة بسباعية على يد منتخب ألمانيا.

ويغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن منتخب بلاده في البطولة، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباريات الودية قبل كوبا أمريكا بأيام قليلة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي، ضد منتخب فنزويلا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

يذكر أن منتخب تشيلي هو الذي حقق لقب النسختين الماضيتين، وذلك على حساب منتخب الارجنتين في النهائيين، حيث حقق بطولة على أرضه ووسط جماهيره في النسخة قبل الماضية.