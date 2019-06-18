رياضة | نجم ريال مدريد يكشف حقيقة خلافه مع زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يكشف حقيقة خلافه مع زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى داني سيبايوس نجم ريال مدريد الشائعات التي انتشرت في وسائل الإعلام في الساعات الماضية بشأن خلافه مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق عن مستقبله مع الفريق.

وكانت عدد من التقارير أكدت اجتماع زيدان بسيبايوس وأخباره عدم الاعتماد عليه في الموسم القادم، وأن اللاعب رد عليه قائلاً :"لا مشكلة، أنا لم أكن أرغب في العمل معك".

وقال سيبايوس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :"أود أن أعلق على التقارير التي تم نشرها اليوم في وسائل الإعلام، لم أجتمع مع أي شخص من الجهاز الفني لريال مدريد".

واختتم سيبايوس حديثه قائلاً :"تعرضت للإساءة في العبارات المنسوبة إلي في هذا الشأن، اعتقد أنه من غير المهني نشر مثل هذا النوع من الأخبار الكاذبة، خصوصاً أننا نعمل ونناضل مع المنتخب الإسباني تحت 21 للفوز ببطولة أوروبا".