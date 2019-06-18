اخبار الرياضه

هذا ما قاله فيدال عن عودة نيمار لبرشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله فيدال عن عودة لبرشلونة والان مع التفاصيل

انتشرت تقارير صحفية حول رحيل بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، عن باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية، واقترنت التقارير برحيل نيمار لبرشلونة أو .

وأكد أرثورو فيدال، لاعب ، أن عودة نيمار للفريق، سيضيف قوة كبيرة للفريق، خاصة أنه من أفضل لاعبي العالم خلال السنوات الماضية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله فيدال عن عودة نيمار لبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا