شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله فيدال عن عودة نيمار لبرشلونة والان مع التفاصيل
انتشرت تقارير صحفية حول رحيل بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، عن باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية، واقترنت التقارير برحيل نيمار لبرشلونة أو ريال مدريد.
وأكد أرثورو فيدال، لاعب برشلونة، أن عودة نيمار للفريق، سيضيف قوة كبيرة للفريق، خاصة أنه من أفضل لاعبي العالم خلال السنوات الماضية.
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