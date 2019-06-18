أول رد فعل لمحامي بلاتيني بعد الاعتقال

علق وليام بوردون، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني الرئيسي الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على واقعة اعتقاله، اليوم الثلاثاء.

وألقت السلطات الفرنسية القبض، اليوم الثلاثاء، على ميشيل بلاتيني، ضمن تحقيقاتها الجارية بشأن الفساد، المتعلق بمنح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وقال بيان صادر من محامي بلاتيني، أبرزته صحيفة "ميرور" البريطانية: "بعد الاستماع لميشيل بلاتيني في نفس التحقيق بالمحكمة المفتوحة في العام الماضي، يتم الآن استجوابه لأسباب تقنية".

وأضاف المحامي: "ما حدث مع بلاتيني لا يعد بأي حال من الأحوال عملية اعتقال، لكنه مجرد جلسة استماع كشاهد في سياق التحقيقات".

وواصل: "يعبر بلاتيني عن نفسه في الاستجواب بهدوء ودقة، كما أنه يجيب على جميع الأسئلة، بما في ذلك الأمور المتعلقة بشروط منح فرنسا استضافة يورو 2016".

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وأكمل: "بلاتيني لم يقم بأفعال يلوم نفسه بشأنها، كما أنه أبلغ السلطات بأنه لا يعرف بعض الحقائق التي تقع خارج محيط سلطاته".

وأتم محامي بلاتيني: "إن ميشيل واثق تمامًا من الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالتحقيقات".

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى تقديم قطر عشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادات القارية والمحلية، للحصول على حق تنظيم المونديال.

وسبق أن أكد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، أن منح قطر تنظيم مونديال 2022 تم بوساطة من جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدى بلاتيني.